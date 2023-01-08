Бывший госсекретарь США Киссинджер: нейтралитет Киева позволит закончить конфликт на Украине

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8 января 2023, 16:01

Бывший глава Госдепа США Генри Киссинджер, Christoph Soeder / globallookpress.com

Нейтралитет Киева позволит закончить украинский конфликт. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал Генри Киссинджер, бывший глава Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала», — процитирован Киссинджер в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

По мнению экс-госсекретаря, разрешить текущую ситуацию позволит нахождение Украины вне НАТО.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, российское министерство обороны сделало заявление о том, что в ответ на атаку киевской стороны по мобилизованным в Макеевке был нанесен ракетный удар по украинским военнослужащим в городе Краматорске.