МО РФ: в ответ на удар по мобилизованным в Макеевке реализована операция возмездия, в Краматорске уничтожены свыше 600 военных ВСУ

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8 января 2023, 15:41

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

В ответ на удар киевской стороны по российским мобилизованным в Макеевке реализована операция возмездия, в расположенном на территории Донбасса городе Краматорске ликвидированы более 600 военнослужащих Вооруженных сил Украины. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство обороны РФ.

«Минобороны РФ сообщает: в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка (ДНР) реализована операция возмездия», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно сведениям, приведенным в процитированном посте, в результате ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Краматорске были уничтожены свыше 600 военных.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что отечественный парламентарий Алексей Пушков заявил о расколе в ФРГ из-за поставок наступательных вооружений Киеву.