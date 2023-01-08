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8 января 2023, 14:51

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Представитель российского Совета Федерации Алексей Пушков заявил о расколе в ФРГ из-за поставок наступательных вооружений киевской стороне. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

«Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности», — говорится в посте, который выложил Пушков.

Таким образом парламентарий прокомментировал результаты опроса, продемонстрировавшие, что 49% немецких граждан выступают против планов Берлина по передаче Киеву бронемашин Marder.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива сделал предположение, согласно которому Украина может готовить прорыв на территорию Крымского полуострова с целью сохранения финансовой поддержки Западом режима президента Владимира Зеленского.