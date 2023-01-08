Экс-депутат Рады Кива: Украина может готовить прорыв в Крым с целью сохранения финансовой поддержки Западом режима Зеленского

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8 января 2023, 14:35

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украина может готовить прорыв в российский Крым с целью сохранения финансовой поддержки Западом режима президента Владимира Зеленского. С соответствующим предположением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Все сложней скрывать воровство и махинации с финансовой помощью, все больше вопросов возникает и в западном обществе — куда уходят наши налоги, почему и как долго мы должны финансировать коррупционный режим Зеленского», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

По словам политика, «есть еще один план продлить банкет — попробовать Зеленскому показать всему миру новую ощутимую “победу” — Крым». Согласно версии, высказанной Кивой, Украина может готовить прорыв на полуостров. Именно на данное направление киевская сторона направит «все силы и деньги», отметил экс-парламентарий.

Ранее в воскресенье сообщалось, что представители Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики призвали в координации с партнерами по Североатлантическому альянсу отправить Украине бронемашины Leopard.