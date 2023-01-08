Вице-президенты Бундестага Геринг-Эккардт и Кубики призвали в координации с партнерами по НАТО отправить Украине танки Leopard

Аргументы Недели → Политика 13+

8 января 2023, 13:55

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Вице-президенты Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики призвали в координации с партнерами по Североатлантическому альянсу отправить Украине бронемашины Leopard. Соответствующую информацию распространило издание Hamburger Abendblatt.

По словам Геринг-Эккардт, киевской стороне необходимо «предоставить все возможное».

«Это относится также и к танкам Leopard», — добавила немецкий политик.

В процитированном материале указывается на то, что данную позицию разделяет Вольфганг Кубики, еще один вице-президент парламента Германии.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Вашингтон прекрасно осознает все риски для Украины и тем не менее идет на очевидное уничтожение этой страны.