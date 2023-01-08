Российский сенатор Ковитиди: США прекрасно осознают все риски для Украины и тем не менее идут на ее очевидное уничтожение

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8 января 2023, 12:55 Источник: РИА Новости

Сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты прекрасно осознают все риски для Украины и тем не менее идут на очевидное уничтожение бывшей советской республики. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

По словам отечественного сенатора, процитированного информационным агентством, в спровоцированном Вашингтоном украинском конфликте у американской стороны есть «три мишени». Это Россия, Украина и Европейский союз, отметила Ковитиди.

Политик заявила, что США прекрасно осознают все риски для Украины и тем не менее идут на ее очевидное уничтожение.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сделал прогноз, согласно которому Украину ожидает раздел по корейскому сценарию.