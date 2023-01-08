Экс-депутат Рады Кива: Украину ждет раздел по корейскому сценарию, США и режим Зеленского к этому готовы

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8 января 2023, 12:28

Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

Украину ожидает раздел по корейскому сценарию, Соединенные Штаты и режим президента Владимира Зеленского к этому готовы. С соответствующим утверждением выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Политический деятель прокомментировал заявление секретаря украинского Совнацбеза Алексея Данилова, который рассказал, что киевскому руководству предлагают корейский вариант урегулирования.

«На самом деле этот план “раздела Украины” с самого начала был предложен Вашингтоном», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кивы.

По его словам, «режим Зеленского тоже давно готов к подобному сценарию».

В своей публикации экс-парламентарий спрогнозировал, что «Украину ждет неминуемый раздел территории».