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Аргументы Недели Общество 13+

Политолог Марков: НАТО готовится к штурму Херсона своим передовым отрядом — войсками Украины

, 17:28

Политолог Марков: НАТО готовится к штурму Херсона своим передовым отрядом — войсками Украины
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Североатлантический альянс готовится к штурму города Херсона своим передовым отрядом — Вооруженными силами Украины. Об этом написал в Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«НАТО готовится к штурму Херсона своим передовым отрядом, прокси-армией ВСУ», — говорится в публикации эксперта.

По словам Маркова, в альянсе надеются, что в случае взятия города будет нанесен смертельный удар по боевому духу российских Вооруженных сил.

Как сообщалось ранее в воскресенье, эксперт Даниил Безсонов проинформировал, что спецназу удалось ликвидировать наемников из Соединенных Штатов в районе Артемовска.

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