Спецназу удалось ликвидировать наемников из Соединенных Штатов в районе расположенного в Донбассе города Артемовска. Об этом, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», проинформировал эксперт Даниил Безсонов.
«Спецназ на Артемовском направлении уничтожил наемников из США, пишет военный эксперт Даниил Безсонов», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
По словам Безсонова, спецназовцам досталось «много интересных трофеев». В числе них американский беспилотный летательный аппарат.
Как сообщалось ранее сегодня, бывший руководитель итальянского кабинета министров Джузеппе Конте отметил, что Европейский союз должен проявить инициативу с целью мирного разрешения украинского кризиса.