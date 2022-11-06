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Даниил Безсонов: спецназ на Артемовском направлении уничтожил наемников из США

, 17:13

Даниил Безсонов: спецназ на Артемовском направлении уничтожил наемников из США
Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Спецназу удалось ликвидировать наемников из Соединенных Штатов в районе расположенного в Донбассе города Артемовска. Об этом, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», проинформировал эксперт Даниил Безсонов. 

«Спецназ на Артемовском направлении уничтожил наемников из США, пишет военный эксперт Даниил Безсонов», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам Безсонова, спецназовцам досталось «много интересных трофеев». В числе них американский беспилотный летательный аппарат.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший руководитель итальянского кабинета министров Джузеппе Конте отметил, что Европейский союз должен проявить инициативу с целью мирного разрешения украинского кризиса.

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