Бывший премьер Италии Конте: Евросоюз должен проявить инициативу с целью мирного разрешения украинского кризиса

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6 ноября 2022, 14:02

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Pasquale Gargano / globallookpress.com

Европейский союз должен проявить инициативу с целью мирного разрешения украинского кризиса. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Джузеппе Конте, бывший руководитель правительства Италии.

«Лидер итальянского "Движения 5 звезд", экс-премьер Джузеппе Конте заявил, что ЕС должен проявить инициативу в целях мирного разрешения украинского кризиса», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Политик также отметил, что стратегические интересы Евросоюза не могут сводиться к интересам Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее сегодня, врио главы ДНР Денис Пушилин указал, что у освобожденных из украинского плена в рамках последнего обмена с Киевом «особо плохое состояние здоровья».