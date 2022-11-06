Пушилин: у освобожденных из украинского плена при последнем обмене «особо плохое состояние здоровья»

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2022, 13:26

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

У освобожденных из украинского плена в рамках последнего обмена с киевской стороной «особо плохое состояние здоровья». На это указал Денис Пушилин, врио главы Донецкой народной республики.

«Особо плохое состояние здоровья у освобожденных из украинского плена при крайнем обмене. Четыре человека даже остались в госпитале, потому что нетранспортабельны. Из 19 бойцов ДНР сегодня домой прибыли только 15», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Пушилина.

Как сообщалось ранее в воскресенье, лидер республики сделал прогноз, согласно которому расположенный в Донбассе населенный пункт Майорск от киевских сил удастся полностью освободить «совсем скоро».