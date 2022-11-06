Лидер ДНР Пушилин: Майорск от войск Украины удастся полностью освободить «совсем скоро»

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6 ноября 2022, 12:34 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Расположенный на территории Донбасса поселок Майорск от Вооруженных сил Украины удастся полностью освободить «совсем скоро». С соответствующим прогнозом, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Пушилин сообщил о продвижении сил на Авдеевском и Угледарском направлениях», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Также лидер республики предсказал, что «совсем скоро Майорск удастся полностью освободить».

Как сообщалось ранее в воскресенье, британский королевский адвокат Альпер Али Риза признал, что за развязыванием украинского кризиса стоят Вашингтон и Европа.