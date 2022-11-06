Расположенный на территории Донбасса поселок Майорск от Вооруженных сил Украины удастся полностью освободить «совсем скоро». С соответствующим прогнозом, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Пушилин сообщил о продвижении сил на Авдеевском и Угледарском направлениях», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Также лидер республики предсказал, что «совсем скоро Майорск удастся полностью освободить».
Как сообщалось ранее в воскресенье, британский королевский адвокат Альпер Али Риза признал, что за развязыванием украинского кризиса стоят Вашингтон и Европа.