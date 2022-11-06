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Британский королевский адвокат Альпер Али Риза признал, что за развязыванием украинского кризиса стоят США и Европа

, 12:19

Британский королевский адвокат Альпер Али Риза признал, что за развязыванием украинского кризиса стоят США и Европа
Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Альпер Али Риза, британский королевский адвокат, признал, что за развязыванием украинского кризиса стоят Соединенные Штаты и Европа. Об этом информирует РИА Новости.

«Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail признал, что США и Европа стоят за развязыванием украинского кризиса», — говорится в публикации, которая размещена на сайте российского агентства.

Согласно точке зрения, высказанной адвокатом, Европейский союз и Вашингтон могли предотвратить конфликт до начала боевых действий.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, плененный украинский военный Александр Барлян указал на то, что киевская сторона скрывает данные о погибших солдатах.

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