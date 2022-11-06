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Пленный военный ВСУ Александр Барлян: Киев скрывает сведения о погибших солдатах, чтобы не платить компенсации их семьям

, 10:59 Источник: РИА Новости

Пленный военный ВСУ Александр Барлян: Киев скрывает сведения о погибших солдатах, чтобы не платить компенсации их семьям
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киевская сторона скрывает сведения о погибших солдатах, чтобы не платить денежные компенсации их семьям. На это, как передает РИА Новости, указал Александр Барлян, плененный военнослужащий 25-й бригады Вооруженных сил Украины.

«Киев скрывает информацию о погибших и попавших в плен солдатах, чтобы не платить компенсации семьям, рассказал РИА Новости оказавшийся в плену в ЛНР украинский военный», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный эксперт Сергей Марков высказал предположение, согласно которому в реальности ВСУ управляют иностранцы.

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