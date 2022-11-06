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Политолог Марков: Залужный и, видимо, Зеленский — это «просто куклы с украинскими паспортами», реально ВСУ управляют иностранцы

, 10:30

Политолог Марков: Залужный и, видимо, Зеленский — это «просто куклы с украинскими паспортами», реально ВСУ управляют иностранцы
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Ukrainian Presidential Press Off / globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и, вероятно, президент страны Владимир Зеленский — это «просто куклы с украинскими паспортами», реально армией бывшей советской республики управляют иностранцы. С соответствующим предположением в своем Telegram-канале выступил российский политолог Сергей Марков.

Отечественный аналитик написал, что хакеры взломали аккаунт Залужного в социальной сети. По словам Маркова, выяснилось, что генерал вел переписку «с разными симпатичными девушками».

«Он женат, кстати. Но это ладно. Но откуда командующий ВСУ имеет столько свободного времени? Это подтверждает версию, что Залужный и, видимо, Зеленский — это просто куклы с украинскими паспортами. А реально ВСУ управляют полностью иностранцы», — говорится в публикации эксперта.

Ранее в воскресенье сообщалось, что заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов высказался о стягивании киевской стороной техники на Херсонском направлении.

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