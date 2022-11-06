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Стремоусов о стягивании техники ВСУ на Херсонском направлении: подталкиваемые США военные Украины вынуждены идти на верную смерть

, 09:52

Стремоусов о стягивании техники ВСУ на Херсонском направлении: подталкиваемые США военные Украины вынуждены идти на верную смерть
Танк, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские военные, подталкиваемые Соединенными Штатами, вынуждены идти на верную смерть. Так прокомментировал стягивание техники Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Укронацисты, подталкиваемые своими американскими хозяевами, вынуждены идти на верную смерть», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Стремоусова.

Чиновник выразил уверенность в том, что противник будет разбит.

Как сообщалось ранее сегодня, американский адмирал Чарльз Ричард высказал мнение о том, что украинский конфликт показал снижение способности Вашингтона сдерживать своих соперников с помощью военной силы.

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