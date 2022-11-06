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Американский адмирал Чарльз Ричард: конфликт на Украине показал снижение способности США сдерживать соперников военной силой

, 08:45

Американский адмирал Чарльз Ричард: конфликт на Украине показал снижение способности США сдерживать соперников военной силой
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украинский конфликт показал снижение способности Вашингтона сдерживать своих соперников с помощью военной силы. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал американский адмирал Чарльз Ричард.

«Конфликт на Украине продемонстрировал, что способность США военной силой сдерживать соперников на мировой арене снижается. Такое мнение выразил глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, чеченский лидер Рамзан Кадыров указал, что в ближайшее время планируется осуществить еще несколько обменов пленными с киевской стороной.

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