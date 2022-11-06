Кадыров: в ближайшее время планируется провести еще несколько обменов военнопленными с Украиной

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6 ноября 2022, 08:12

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

В ближайшее время планируется осуществить еще несколько обменов военнопленными с Украиной. Об этом проинформировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Политический деятель отметил в своем Telegram-канале, что очень рад освобождению 107 представителей российской стороны, которое произошло на текущей неделе.

«Хочу также сообщить всем, кто переживает за наших воинов, что в ближайшее время планируется еще несколько обменов военнопленными с участием депутатского корпуса ГД РФ под руководством председателя Государственной Думы Вячеслава Володина», — указывается в публикации Кадырова.

По словам чеченского лидера, договоренности, необходимые для проведения обменов, достигнуты.

Как сообщалось накануне, британское издание The Sun написало, что на Украине был уничтожен 40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал.