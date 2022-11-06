Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Кадыров: в ближайшее время планируется провести еще несколько обменов военнопленными с Украиной

, 08:12

Кадыров: в ближайшее время планируется провести еще несколько обменов военнопленными с Украиной
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

В ближайшее время планируется осуществить еще несколько обменов военнопленными с Украиной. Об этом проинформировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Политический деятель отметил в своем Telegram-канале, что очень рад освобождению 107 представителей российской стороны, которое произошло на текущей неделе.

«Хочу также сообщить всем, кто переживает за наших воинов, что в ближайшее время планируется еще несколько обменов военнопленными с участием депутатского корпуса ГД РФ под руководством председателя Государственной Думы Вячеслава Володина», — указывается в публикации Кадырова.

По словам чеченского лидера, договоренности, необходимые для проведения обменов, достигнуты.

Как сообщалось накануне, британское издание The Sun написало, что на Украине был уничтожен 40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

В мире

Политика

«Мы чихать хотели на ваши претензии»: помощник Главы Чеченской Республики Ахмед Дудаев о докладе Комитета по правам человека ООН

Помощник Главы Чеченской Республики, министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Телеграмм-канале ответил по претензии Комитета по правам человека ООН, выразившего «особую обеспокоенность» якобы нарушениями прав человека на Северном Кавказе, в том числе в Чеченской Республике.