The Sun: на Украине уничтожили 40-летнего австралийского снайпера Тревора Кьелдала

Аргументы Недели → В мире 13+

5 ноября 2022, 17:25

Снайпер, Dmytro Smolyenko / globallookpress.com

На Украине был уничтожен 40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировал британский таблоид The Sun.

«На Украине ликвидировали 40-летнего австралийского снайпера Тревора Кьелдала. Об этом сообщает The Sun», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, Кьелдал получил ранение в июле, однако прошел курс лечения и впоследствии вернулся в зону конфликта.

Как сообщалось ранее сегодня, новый киевский посол в Германии Алексей Макеев отметил, что имеются основания надеяться, что Берлин примет решение о поставках украинской стороне танков Leopard 2.