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5 ноября 2022, 16:09

Танк, Dirk Waem / globallookpress.com

Имеются основания надеяться на то, что ФРГ примет решение о поставках Украине танков Leopard 2. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Алексей Макеев, новый посол Киева в Берлине.

«У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставках Leopard 2 из Германии прямо на Украину», — процитирован дипломатический представитель в публикации, размещенной на сайте российского агентства.

Макеев добавил, что «нам нужны эти танки».

Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Сергей Марков выступил с утверждением, согласно которому газопровод «Северный поток» подорвала коалиция из Соединенных Штатов, Великобритании, Польши и Украины.