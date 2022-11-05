Политолог Марков: «Северный поток» подорвала коалиция из США, Великобритании, Польши и Украины

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5 ноября 2022, 15:51

Район, где произошел инцидент на «Северных потоках», Danish Defense Ministry / globallookpress.com

Газопровод «Северный поток» подорвала коалиция из Соединенных Штатов, Великобритании, Польши и Украины. С соответствующим утверждением выступил Сергей Марков, отечественный политолог.

«Кто взорвал газопровод “Северный поток”? 500 тысяч твитов на эту тему в сентябре. 67% называют США. И только 10% называют Россию», — говорится, в частности, в публикации, появившейся в Telegram-канале Маркова.

Он написал, что за случившемся стоит коалиция, в которой состоят США, Великобритания, Польша и Украина.

«Главные, кто ставит Европу на колени», — высказался о перечисленных странах эксперт.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что диверсию на «Северных потоках» совершили с целью разрыва энергетических связей Европы с РФ.