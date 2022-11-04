Посол Москвы в США Антонов: диверсию на «Северных потоках» совершили, чтобы разорвать энергетические связи Европы с Россией

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4 ноября 2022, 09:00

Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Диверсию на газопроводах «Северный поток» совершили, чтобы разорвать энергетические связи Европы с Российской Федерацией. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Диверсию на “Северных потоках” совершили, чтобы разорвать взаимовыгодные энергетические связи Европы с Россией», — приведена точка зрения Антонова в публикации, размещенной в TG-канале.

Также дипломатический представитель отметил, что американская сторона исполнила свою давнюю мечту и подсадила партнеров на «иглу» собственного сжиженного газа.

Как сообщалось ранее в пятницу, Анатолий Антонов выступил с прогнозом, согласно которому русофобский консенсус внутри США сохранится вне зависимости от итогов предстоящих промежуточных выборов в Конгресс.