Посол Москвы Антонов: русофобский консенсус внутри США сохранится вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс

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4 ноября 2022, 08:08

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Русофобский консенсус внутри Соединенных Штатов сохранится вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс. На это, как передает ТАСС, указал Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

«Русофобский консенсус внутри США останется вне зависимости от того, какими будут результаты предстоящих промежуточных выборов в американский Конгресс», — приведено мнение Антонова в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам дипломатического представителя, ожидать чего-то хорошего с точки зрения российско-американских отношений в контексте итогов голосования, которое состоится 8 ноября, было бы наивно.

Ранее на текущей неделе министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением о том, что Москва располагает сведениями, согласно которым Великобритания передала Украине определенное количество подводных беспилотников.