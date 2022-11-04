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Посол Москвы Антонов: русофобский консенсус внутри США сохранится вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс

, 08:08

Посол Москвы Антонов: русофобский консенсус внутри США сохранится вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс
Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Русофобский консенсус внутри Соединенных Штатов сохранится вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс. На это, как передает ТАСС, указал Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

«Русофобский консенсус внутри США останется вне зависимости от того, какими будут результаты предстоящих промежуточных выборов в американский Конгресс», — приведено мнение Антонова в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам дипломатического представителя, ожидать чего-то хорошего с точки зрения российско-американских отношений в контексте итогов голосования, которое состоится 8 ноября, было бы наивно.

Ранее на текущей неделе министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением о том, что Москва располагает сведениями, согласно которым Великобритания передала Украине определенное количество подводных беспилотников.

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