МИД России: у Москвы есть информация, что Великобритания передала Украине определенное количество подводных беспилотников

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3 ноября 2022, 16:00

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва располагает сведениями, согласно которым Великобритания передала Украине определенное количество подводных беспилотников. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступило внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.

«У Москвы есть информация, что Лондон передал Киеву определенное количество беспилотных подводных аппаратов, заявили в МИД России», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

В МИД также отметили, что послу Соединенного Королевства в РФ Деборе Броннерт было указано на недопустимость враждебных провокаций.

Как сообщалось ранее в четверг, заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил, что российские подразделения могут уйти с территории регионального центра на правый берег реки Днепр.