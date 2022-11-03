МИД России: у Москвы есть информация, что Великобритания передала Украине определенное количество подводных беспилотников

Москва располагает сведениями, согласно которым Великобритания передала Украине определенное количество подводных беспилотников. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступило внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.
«У Москвы есть информация, что Лондон передал Киеву определенное количество беспилотных подводных аппаратов, заявили в МИД России», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.
В МИД также отметили, что послу Соединенного Королевства в РФ Деборе Броннерт было указано на недопустимость враждебных провокаций.
Как сообщалось ранее в четверг, заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил, что российские подразделения могут уйти с территории регионального центра на правый берег реки Днепр.