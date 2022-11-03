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Аргументы Недели Общество 13+

Стремоусов: войска России могут уйти из Херсона на правый берег Днепра

, 15:46

Стремоусов: войска России могут уйти из Херсона на правый берег Днепра
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Подразделения Российской Федерации могут уйти с территории города Херсона на правый берег реки Днепр. Соответствующий вариант развития событий допустил Кирилл Стремоусов, заместитель врио губернатора Херсонской области.

«Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег», — отметил, в частности, чиновник, выступивший в эфире «Соловьев Live».

Ранее сегодня сообщалось, что чеченский лидер Рамзан Кадыров проинформировал о назначении своего помощника Апты Алаудинова на должность заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР.

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