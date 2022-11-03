Кадыров сообщил о назначении своего помощника Алаудинова заместителем командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР

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3 ноября 2022, 15:35

Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов, фото из Telegram-канала главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал о назначении своего помощника Апты Алаудинова на должность заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Кадырова.

«По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР», — говорится, в частности, в процитированном посте.

Чеченский лидер добавил, что Алаудинову присвоили звание генерал-майора.

Ранее в четверг сообщалось, что российское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест послу Лондона в Москве Деборе Броннерт в связи с активным участием британцев в подготовке и снабжении украинского спецназа.