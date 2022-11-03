МИД РФ выразил решительный протест послу Броннерт в связи с активным участием британцев в подготовке и снабжении спецназа Украины

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3 ноября 2022, 15:07

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест главе дипломатической миссии Соединенного Королевства в Москве Деборе Броннерт в связи с активным участием британцев в подготовке и снабжении украинского спецназа. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море», — отмечается, в частности, в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что Дебора Броннерт без комментариев покинула здание МИД России, куда ее вызвали из-за участия британцев в подготовке атак киевской стороны на город Севастополь.