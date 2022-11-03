Посол Броннерт без комментариев покинула МИД РФ, куда ее вызвали из-за участия британцев в подготовке атак Киева на Севастополь

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3 ноября 2022, 11:21 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Посол Соединенного Королевства в Москве Дебора Броннерт без комментариев покинула министерство иностранных дел Российской Федерации, куда дипломатического представителя вызвали в связи с участием британцев в подготовке атак украинской стороны на город Севастополь. Об этом информирует ТАСС.

«Посол Великобритании без комментариев покинула МИД РФ, куда была вызвана из-за участия британцев в подготовке атак Киева на Севастополь, передает наш корреспондент», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что Броннерт возле здания российского внешнеполитического ведомства встретили несколько десятков человек с плакатами и лозунгами «Британия — страна-террорист».