Британский посол Броннерт приехала в МИД России после заявлений Москвы о причастности Лондона к атаке Украины на Севастополь

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3 ноября 2022, 10:49

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Посол Соединенного Королевства Дебора Броннерт прибыла в министерство иностранных дел Российской Федерации после заявлений Москвы о причастности Лондона к атаке киевской стороны на город Севастополь. Об этом информирует РИА Новости.

«Посол Великобритании приехала в МИД России после заявлений Москвы о причастности Лондона к атаке Украины на Севастополь», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что Броннерт возле здания внешнеполитического ведомства встретили несколько десятков человек с плакатами и лозунгами «Британия — страна-террорист».

Как сообщалось ранее сегодня, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал, что основным выгодополучателем взрывов на газопроводах «Северный поток» являются Соединенные Штаты, а участие в их планировании принимали британцы.