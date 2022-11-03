Патрушев: основным выгодополучателем взрывов на «Северных потоках» являются США, а участие в их планировании принимали британцы

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3 ноября 2022, 09:54

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Основным выгодополучателем взрывов, которые некоторое время назад произошли на газопроводах «Северный поток», являются Соединенные Штаты, а участие в их планировании принимали британцы. С таким заявлением, как передает ТАСС, выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Основным выгодополучателем терактов на "Северных потоках" являются США, а участие в их планировании принимали британцы», — процитирован секретарь Совбеза в посте, который размещен в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, Патрушев отметил, что СМС «все сделано», посланное экс-премьером Соединенного Королевства Лиз Трасс после подрыва «Северных потоков» главе Госдепа США Энтони Блинкену, подтверждает участие Лондона в террористических актах.