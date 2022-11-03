Патрушев: СМС «все сделано», посланное Трасс Блинкену после подрыва «Северных потоков», подтверждает участие Британии в терактах

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3 ноября 2022, 09:26

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool / globallookpress.com

СМС «все сделано», посланное бывшим руководителем правительства Великобритании Лиз Трасс после подрыва газопроводов «Северный поток» американскому государственному секретарю Энтони Блинкену, подтверждает участие Соединенного Королевства в террористических актах. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

«Секретарь СБ РФ Патрушев заявил, что СМС-сообщение “все сделано”, которое Трасс после подрыва "Северных потоков" прислала Блинкену, подтверждает участие британских ВМС в этих терактах», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова указала, что Москва ознакомит общественность с материалами по атакам на Севастополь и «Северные потоки», которые будут переданы послу Лондона Деборе Броннерт.