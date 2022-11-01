Захарова заявила, что ее интересует ответ Лондона, написала ли Трасс Блинкену «все сделано» после взрывов на «Северных потоках»

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1 ноября 2022, 11:05

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ее интересует ответ Лондона, написала ли бывший руководитель правительства Великобритании Лиз Трасс американскому госсекретарю Энтони Блинкену «все сделано» после взрывов, которые произошли на газопроводах «Северный поток». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Некоторое время назад предприниматель Ким Дотком выступил с утверждением, согласно которому Трасс могла послать Блинкену после инцидентов на «Северных потоках» сообщение с текстом it’s done.

«Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию», — отметила Захарова.

По словам спикера МИД РФ, ее интересует ответ Лондона на вопрос, отправляла ли Трасс данное сообщение.