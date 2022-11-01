Reddit и 19Fortyfive пишут, что Трасс отправила Блинкену сообщение с текстом «все сделано» через минуту после ЧП на Nord Stream

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком утверждает, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс могла отправить госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" сообщение с текстом "все сделано".
Западные интернет-СМИ, в частности, американская онлайн-платформа Reddit и издание 19Fortyfive, в настоящий момент обсуждают вышеуказанные данные.
Ким Дотком выразил мнение, что российская сторона узнала о вероятном подрыве газопроводов Великобританией совместно с США, поскольку Лиз Трасс воспользовалась своим телефоном, чтобы отправить Энтони Блинкену сообщение, в котором говорилось: "Все сделано". Это произошло якобы через минуту после взрыва.
Основатель файлообменников не стал уточнять, откуда получил эти данные.