МО Великобритании назвало «эпической ложью» заявления Москвы о причастности британских военных к подрыву «Северных потоков»

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29 октября 2022, 16:45 Источник: ТАСС

Здание Минобороны Великобритании. Фото: Simon Belcher/globallook.com

Министерство обороны Великобритании назвало «эпической ложью» и «выдуманной историей» обвинения в причастности Соединенного Королевства к подрыву «Северных потоков». Соответствующее заявление размещено в субботу в официальном твиттере ведомства.

29 октября Минобороны РФ сообщило о том, что атака на российские суда в Севастополе утром в воскресенье готовилась ВСУ под руководством специалистов ВМС Великобритании. Они же, по утверждению МО РФ, причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре.

Комментируя эти обвинения, оборонное ведомство Соединенного Королевства указало, что «министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического характера». По утверждению ведомства, версия, предложенная Москвой, является «выдуманной историей».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обвинила Великобританию в том, что при помощи ее специалистов была подготовлена атака на суда Черноморского флота 29 октября.