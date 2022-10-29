Захарова заявила, что атака на корабли Черноморского флота готовилась под руководством британских специалистов

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29 октября 2022, 16:01 Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Великобританию в том, что именно ее военные специалисты руководили подготовкой атаки на корабли Черноморского флота 29 октября. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов», - заявила дипломат.

Кроме того, Захарова сочла «преступным лицемерием» действия посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт, которая во время атаки на российские корабли возлагала цветы к Соловецкому камню в память о жертвах политических репрессий.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на российские суда 29 октября самой массированной с начала спецоперации.