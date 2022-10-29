Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку беспилотников самой массированной с начала спецоперации

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29 октября 2022, 14:24 Источник: Михаил Развозжаев

Глава Севастополя Михаил Развозжаев, фото с сайта sev.gov.ru/goverment

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в субботу, 29 октября, заявил, что украинские националисты сегодня предприняли самую масштабную атаку в городе с начала специальной военной операции России на Украине.

Развозжаев написал в соцсетях, что сегодня с 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

По его данным, в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотников. Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.

В ходе отражения атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации ЧФ уничтожено четыре морских беспилотника и три БПЛА уничтожены на внутреннем рейде. Развозжаев отметил, что небольшое повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец».

Глава Севастополя добавил, что подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов.

Развозжаев сообщил, что имеется информация: представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в организации и реализации теракта в Балтийском море в сентябре по подрыву «Северных потоков».