Захарова: РФ ознакомит общественность с материалами по атакам на Севастополь и «Северные потоки», которые передаст послу Британии

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2 ноября 2022, 14:44

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация ознакомит общественность с материалами по атакам на город Севастополь и газопроводы «Северный поток», которые будут переданы послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт. На это, как передает ТАСС, указала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

«РФ ознакомит общественность с материалами по атакам на Севастополь и диверсии на "Северных потоках", которые передаст послу Британии, заявила Захарова», — говорится в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

По словам спикера МИД, Соединенное Королевство скомпрометировало себя моментальным заявлением о непричастности к террористической атаке на Севастополь.

Как сообщалось ранее в среду, Мария Захарова отметила, что Дебору Броннерт вызовут в российское внешнеполитическое ведомство.