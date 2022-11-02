Захарова: в МИД России вызовут посла Лондона в Москве Броннерт из-за участия британских специалистов в подготовке атак Украины

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2 ноября 2022, 13:06

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

В министерство иностранных дел России будет вызвана посол Соединенного Королевства в Москве Дебора Броннерт из-за участия британских специалистов в подготовке атак Украины. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«В МИД России вызовут посла Великобритании из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева — Захарова», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, издание Il Messaggero написало, что руководство Италии заморозило отправку шестого пакета военной помощи украинской стороне.