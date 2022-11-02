Издание Il Messaggero: власти Италии заморозили отправку шестого пакета военной помощи Украине

Итальянские власти заморозили отправку нового, шестого пакета военной помощи Украине. На это указало издание Il Messaggero, сославшееся на свои источники в кабинете министров Италии.
Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Il Messaggero, Рим приостановил операцию по оказанию военной помощи киевской стороне в связи с необходимостью согласования списков поставляемых вооружений с Североатлантическим альянсом. Ожидается, что данный вопрос станет предметом обсуждения в ходе предстоящего визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Италию.
Ранее в среду сообщалось, что реактивная артиллерия РФ ликвидировала на территории Харьковской области польских наемников, которые пытались осуществить прорыв.