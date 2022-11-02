Издание Il Messaggero: власти Италии заморозили отправку шестого пакета военной помощи Украине

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2 ноября 2022, 12:01

Украинская артиллерия, Dmytro Smolienko / globallookpress.com

Итальянские власти заморозили отправку нового, шестого пакета военной помощи Украине. На это указало издание Il Messaggero, сославшееся на свои источники в кабинете министров Италии.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Il Messaggero, Рим приостановил операцию по оказанию военной помощи киевской стороне в связи с необходимостью согласования списков поставляемых вооружений с Североатлантическим альянсом. Ожидается, что данный вопрос станет предметом обсуждения в ходе предстоящего визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Италию.

Ранее в среду сообщалось, что реактивная артиллерия РФ ликвидировала на территории Харьковской области польских наемников, которые пытались осуществить прорыв.