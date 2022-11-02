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Российская реактивная артиллерия уничтожила в Харьковской области польских наемников, пытавшихся осуществить прорыв

, 11:39 Источник: РИА Новости

Российская реактивная артиллерия уничтожила в Харьковской области польских наемников, пытавшихся осуществить прорыв
РСЗО «Ураган», MOD Russia / globallookpress.com

Российская реактивная артиллерия уничтожила на территории Харьковской области польских наемников, которые пытались осуществить прорыв. Об этом информирует РИА Новости.

По словам заместителя командира артиллерийского взвода с позывным «Лена», ставшего собеседником агентства, несколько дней назад в Харьковской области пытались осуществить прорыв польские наемники. Огневое поражение врагу нанес расчет системы «Ураган». Отечественный военный отметил, что противник бросил технику, у него было «очень много "двухсотых"».

Как сообщалось ранее сегодня, врио руководителя ДНР Денис Пушилин указал, что потери украинских сил в районе Красного Лимана за последние двое суток исчисляются сотнями.

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