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Аргументы Недели Общество 13+

Лидер ДНР Пушилин: потери войск Украины на Краснолиманском направлении за последние двое суток исчисляются сотнями

, 11:05

Лидер ДНР Пушилин: потери войск Украины на Краснолиманском направлении за последние двое суток исчисляются сотнями
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Потери Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении за последние двое суток исчисляются сотнями. Соответствующее заявление сделал Денис Пушилин, врио главы ДНР.

По словам лидера республики, выступившего в эфире телевизионного канала «Россия 24», противник регулярно пытается атаковать позиции союзных подразделений в районе Красного Лимана. Пушилин отметил, что атаки отбиваются, потери ВСУ на данном участке за последние двое суток исчисляются сотнями.

Как сообщалось ранее в среду, политолог Сергей Марков указал, что ради победы американского президента Джо Байдена украинские власти готовы пожертвовать всеми мужчинами и женщинами.

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