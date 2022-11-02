Политолог Марков: на Украине идет тотальная мобилизация, ради победы Байдена Киев готов пожертвовать всеми мужчинами и женщинами

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2 ноября 2022, 10:45

Президент США Джо Байден, IMAGO/mpi04 / globallookpress.com

На Украине в настоящий момент осуществляется тотальная мобилизация, ради победы президента Соединенных Штатов Джо Байдена Киев готов пожертвовать всеми мужчинами и женщинами. Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«На Украине началась мобилизация женщин. Мобилизации подлежат те, кто когда-то где-то служил, и те, кто обучался на военной кафедре. Им уже закрыты границы», — говорится в публикации отечественного эксперта.

По его словам, мобилизация в бывшей советской республике носит тотальный характер. Марков отметил, что ради победы Байдена киевские власти готовы «отдать жизни всех своих мужчин и женщин».

Как сообщалось ранее в среду, в военном ведомстве Турции заявили, что Анкара проинформировала министра обороны РФ Сергея Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке.