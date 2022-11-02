Минобороны Турции: Анкара проинформировала Шойгу о позиции Украины по зерновой сделке

Анкара проинформировала министра обороны России Сергея Шойгу о позиции Украины по зерновой сделке. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступили в министерстве обороны Турции.
«Власти Турции проинформировали Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке, заявили об отсутствии опасений по безопасности коридора, сообщили в турецком Минобороны», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выразил мнение, что Москва временно прервала свое участие в сделке по вывозу зерна с украинской территории.