Минобороны Турции: Анкара проинформировала Шойгу о позиции Украины по зерновой сделке

Аргументы Недели → Политика 13+

2 ноября 2022, 09:56

Министр обороны России Сергей Шойгу, MFA Russia / globallookpress.com

Анкара проинформировала министра обороны России Сергея Шойгу о позиции Украины по зерновой сделке. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступили в министерстве обороны Турции.

«Власти Турции проинформировали Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке, заявили об отсутствии опасений по безопасности коридора, сообщили в турецком Минобороны», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выразил мнение, что Москва временно прервала свое участие в сделке по вывозу зерна с украинской территории.