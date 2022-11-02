Политолог Марков: «Вероятность того, что Путин пойдет на новый президентский срок - 80%»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 ноября 2022, 15:10 Антон Николаев

Фото: Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Сергей Марков считает, что Владимир Путин имеет высокие шансы остаться президентом РФ на выборах 2024 года. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Владимир Путин всегда все эти годы объявлял о своем выдвижении на следующий президентский срок в самом конце, когда уже почти заканчивалась регистрация кандидатов. Думаю, что это произойдет и в следующий раз. Представить себе, что в условиях такого идущего конфликта Путин уйдет, было бы трудно, так как это было бы колоссальным подарком его врагам. Вероятность того, что Путин пойдет на следующий президентский срок - 80%».



Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин еще не определился с выдвижением своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году.

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