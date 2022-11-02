Политолог Марков: «Вероятность того, что Путин пойдет на новый президентский срок - 80%»

Сергей Марков считает, что Владимир Путин имеет высокие шансы остаться президентом РФ на выборах 2024 года. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».
«Владимир Путин всегда все эти годы объявлял о своем выдвижении на следующий президентский срок в самом конце, когда уже почти заканчивалась регистрация кандидатов. Думаю, что это произойдет и в следующий раз. Представить себе, что в условиях такого идущего конфликта Путин уйдет, было бы трудно, так как это было бы колоссальным подарком его врагам. Вероятность того, что Путин пойдет на следующий президентский срок - 80%».
Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин еще не определился с выдвижением своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году.
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