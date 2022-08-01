Предприниматели обратились к правительству Москвы с инициативой о проведении нового этапа «Миллиона призов»

Акция «Миллион призов - #ВыбираемВместе2022» будет проведена в Москве осенью 2022 года среди участников электронного голосования на выборах муниципальных депутатов. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
«Сейчас предпринимательское сообщество обратилось к правительству Москвы для поддержки очередного этапа акции «Миллион призов». Уже было шесть таких акций. Мы считаем, что сейчас есть в этом необходимость, поскольку на бизнес оказывается беспрецедентное санкционное давление. Во многих странах власть оказывает помощь предпринимательскому сообществу. И сейчас мы предоставляем возможность людям, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, получить сертификаты и принять участие в розыгрыше. Мы уверены, что новая акция даст положительный эффект для бизнеса и для москвичей», - заявил Владимир Платонов.
Напомним, электронное голосование на выборах депутатов Советов муниципальных образований пройдет в столице с 9 по 11 сентября.
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