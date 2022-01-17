Песков: Кремль готовится к переговорам об участии Путина в церемонии открытия Олимпиады в Пекине

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17 января 2022, 16:59

Дм. Песков, фото с сайта Кремля

Администрация президента России готовится к полноформатным переговорам с Китаем по поводу участия главы российского государства Владимира Путина в церемонии открытия зимних Олимпийский игр в Пекине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что Кремль готовится к переговорам об участии Путина в церемонии открытия Олимпиады-2022 в КНР.

О том, что Владимир Путин намерен посетить Пекин 4 февраля для участия в российско-китайском саммите, сообщалось ранее его пресс-службой. В этот же день состоится открытие Олимпийский игр.

Сегодня Союз биатлонистов России назвал состав сборной команды на Игры.

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