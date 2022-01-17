Союз биатлонистов России назвал состав российской сборной на Олимпиаду-2022 в Пекине

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17 января 2022, 16:34 Источник: sports.ru

Кристина Резцова, фото: vk.com/reztsova_kris

Назван состав сборной России по биатлону на зимние Олимпийские игры, которые в этом году пройдут в Пекине. На сайте Союза биатлонистов России (СБР) опубликованы фамилии российских спортсменов, они выступят на Олимпиаде-2022 за нашу страну.

МУЖЧИНЫ: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков.

Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.

ЖЕНЩИНЫ: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Глава СБР Виктор Майгуров сообщил, что решение было принято 16 января. По словам Майгурова, многие спортсмены еще до этапа в Рупольдинге подтвердили свое право быть в команде. Он уточнил, что Максим Цветков изначально не был в составе, но потом прогрессировал и запрыгнул на подножку уходящего поезда, доказав свое право на участие в Играх, - сообщает sports.ru.

Также Майгуров сказал, что Серохвостов завоевал это право, показывая стабильную стрельбу и скорость.

Как сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, состав довольно ожидаемый, все выглядит логично. Васильев уверен в победе мужской команды на Играх.

По его мнению, у женщин "потяжелее будет", но там есть замечательная Кристина Резцова. Она может завоевать медаль в индивидуальной гонке. Васильев полагает, что женщины могут удивить всех в эстафетных гонках.

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