Как в России поймали чиновников-педофилов, и что грозит подписчикам соцсетей. Резонансные новости недели

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24 мая 2021, 14:23 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Россиян пустили в расход



Росстат сообщил, что за первый квартал 2021 года общий объём доходов граждан составил 14,3 триллиона рублей. При этом расходовали россияне на 600 миллиардов больше.



Аналитики отмечают, что жители нашей страны стали активнее тратить ранее накопленные средства. Из-за сокращения доходов потребителям приходится снимать и тратить депозиты. Такая тенденция для перспектив российской экономики выглядит весьма угрожающе. Низкая покупательская способность населения, постоянный режим экономии на покупках и услугах приведёт к сокращению доходов компаний и постепенной остановке их деятельности. Рост безработицы при этом только усилит регресс.



Согласно проведенному исследованию, в настоящее время только 35% россиян откладывают часть своих доходов для накоплений. Большинство из них планируют потратить сэкономленные деньги на отпуск этим летом. Более 60% жителей России не собираются совершать крупных трат в ближайшее время.



Также стало известно, что представители крупного бизнеса обратились к правительству РФ с просьбой введения системы карточек на приобретение продуктов для граждан с низкими доходами. Они считают, что такая мера может стать лучшей альтернативой регулированию цен.



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В Ивановской области чиновники насиловали детей-сирот, а Михаила Меня освободили от ответственности



Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня в связи с истечением срока давности. Его обвиняли в крупной растрате бюджетных денежных средств, которые выделялись в качестве кредита для поддержки региона. Михаилу Меню грозило до 10 лет лишения свободы, но от ответственности ему удалось уйти.



Тем временем стало известно, что в ходе расследования правоохранителям неожиданно удалось выйти на след двух педофилов, занимавших высокие должности во время работы Меня в Ивановской области. Задержаны директор Чернцкой коррекционной школы-интерната Александр Цымбалюк и заместитель председателя совета Ассамблеи народов России Николай Бухонин. По сообщениям потерпевших, обвиняемые лично насиловали детей-сирот из интерната, которым руководил Цымбалюк. Помимо этого, как сообщила одна из жертв, директор школы передавал ее «в пользование» своим знакомым.





Медведев сделал информационный вброс



Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации против COVID-19. Соответствующее заявление он сделал 19 мая на заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.



«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», - отметил бывший президент России.



Заявление Медведева вызвало бурную реакцию в СМИ и на просторах интернета. Чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от COVID-19.



Примечательно, что на прошлой неделе в Русской православной церкви официально призвали не считать вакцинацию грехом. Участники круглого стола в Сретенской академии сошлись во мнении, что прививка от коронавируса не является «печатью антихриста», либо тайным чипированием человечества.





Роскомнадзор готов создать проблемы соцсетям и их подписчикам



Великий и могучий Роскомнадзор выявил случаи размещения противоправных материалов в Facebook и YouTube. Пресс-служба ведомства сообщила, что считает возможным замедлить трафик указанных соцсетей в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента.



Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что такая мера Роскомнадзора станет «очень серьёзным ударом» по подписчикам.









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