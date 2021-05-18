Россияне тратят свои последние запасы

Аргументы Недели → Потребитель 13+

18 мая 2021, 11:57

Стагнация доходов в России привела к значительному сокращению вкладов в банках. Россияне стали активнее тратить накопленные ранее средства. Условий для перехода к сберегательной модели в стране пока нет, сообщили специалисты фонда «Общественное мнение».



Люди ощутили, что деньги обесцениваются. По этой причине многие пытаются от них избавиться, либо перевести в другие активы. Темпы инфляции остаются на высоком уровне. Банки предлагают крайне низкие ставки по вкладам. Потребители снимают депозиты и тратят.



В Росстате сообщили, что за первый квартал общий объём доходов граждан составил 14,3 триллиона рублей, а расходы на 600 миллиардов больше. Это произошло за счёт сокращения сбережений. Такая тенденция не может продолжаться длительное время. Низкая покупательская способность, постоянный режим экономии на покупках и услугах приведёт к сокращению доходов компаний и постепенной остановке их деятельности. Рост безработицы обозначит необходимость выделения дополнительных средств на поддержку населения из госбюджета. Соответственно, правительство должно быть заинтересовано в поддержке экономической модели на безопасном уровне.





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