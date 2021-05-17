Директор АППСИМ Зыков оценил последствия возможных мер Роскомнадзора в отношении YouTube и Facebook

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17 мая 2021, 19:05

Facebook, pixabay.com

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил последствия возможных ограничений в отношении YouTube и Facebook со стороны Роскомнадзора.

Зыков заявил, что если замедление работы будет применено к YouTube и Facebook, то для вышеуказанных платформ это станет довольно сильным ударом. "Не забывайте, что Facebook – это еще и Instagram", – подчеркнул он.

Специалист напомнил в беседе с RT, что Facebook дает некоторым другим площадкам множество возможностей, в частности, позволяет авторизоваться через свой сайт или же отправлять комментарии к себе на страницу. Вероятные ограничения в связи с этим будут проблемой для многих российских интернет-ресурсов.

"Если YouTube и Facebook не одумаются, то их тоже замедлят", – заявил Владимир Зыков и уточнил, что эта история может стать "гораздо более громкой", чем ситуация с Twitter.

Ранее сегодня стало известно, что Роскомнадзор частично отменил решение о замедлении работы Twitter.

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